un Ami

Moi je suis l'ami de l'homme appelé "samouraï" ici, un homme respectueux comme je disais mais peut être avec un moins grand sens de l'humour que mon ami. ET Je respecte les femmes et les soutiens dans la recherche de vérité. Merci à mon amie et à bientôt, comme je disais je ne suis pas là pour créer de malaises Merci à mon amie pour son courage et sa vérité...

xxxx, 1 février 2018