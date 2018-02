Morne et sombre

Jadis j'errais au gré de ces messages, recherchant celle pour qui mon cœur battait. Mais le monde est devenu morne, gris, sombre. La noirceur s’étend et gagne mon âme. Je n'y crois plus. Je ne puis me permettre d'y croire. Plus maintenant. Il n'y a que douleur et superficialité dans ce monde que abhorre et celle que j'attendais n'est plus depuis longtemps. Moi non plus, je n'existe plus, spectre errant éternel luttant contre un mal aussi ancien que la Terre et duquel il n'y a aucune guérison possible. Mais je veillerai quand même sur vous. Parce qu'il est de ces hommes qui ne peuvent faire autrement. La lutte est toujours plus belle lorsqu'elle est vaine.

Loup Solitaire, 1 février 2018