miroir miroir dit moi qui es la plus belle des femmes que j’ai vu aujourdhui

joggin noir et blanc , un petit sac a dos , des lunettes de soleil noir , metro place des arts vers 15h-16h , quebecoises ? , tes chaussures noir et blanc aussi je pense . je vais te le dire , jallais quitter mon wagon juste pour te parler mais jai trop reflechi et du coup les portes se sont renfermes , jy crois pas au coup de foudre mais mon coeur a pomper quand je tai vu alors si jamais tu te reconnais , un signe serait pour moi la preuve du destin , a plus brunette .

cest elle que je veux, 1 février 2018