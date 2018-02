me too

J'ai discuté avec mon mari hier soir et moi aussi j'ai décidé de cesser de faire des sous-entendus à la télévision comme il y a un jour, avec une femme qui se rapprochera des Inuits à l'avenir, après avoir consulté une page sur l'éducation et la religion. Je m'excuse sincèrement même si personnellement je ne peux pas le faire en public. Je suis aussi de religion Chrétienne et c'est pourquoi j'ai du respect pour les valeurs de Jesus et je souhaite l'harmonie et la résolution des conflits dans les compromis, et l'écoute mutuelle, et le respect. En considération des sites qui influencent les gens, parce que tout le monde peut les consulter et il est question de questions fondamentales. Je ne detournerai plus le regard et me positionner pour contrer l'agressivité.

xxxx, 2 février 2018