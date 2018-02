Regards intemses 2 janvier 6hpm joliette

T'es un beau gars bronzé avec peu ou pas de cheveux. Nos regards se sont croisés longtemps entre berri et joliette ou tu es débarqué! Tu t'es assis et t'es relevé aussi tôt pour laisser ta place ou simplement ne par perdre nos regards. Vers 18h le 2 février! Bisous

Tuque grise, 2 février 2018