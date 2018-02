A la femme avec la coupe d’ongles

Vous avez eu une coupe d'ongle en de la porte du train ligne orange et descendu à place d'armes , vous avez eu de la tresse, bottes bruns et lunettes la semaine dernière. Hier, je vous ai vu encore avec un manteau vert olive, des lunettes, des bas bleu blanc noir, jeans bleu à l'interieur des bas , quelqu'un vous a donné une envelope et à votre départ vous l'avez donné 2 bisous. J'aimerais faire votre connaissance et vous avoir comme une bonne amie. Reconnaissez vous? Alors, laissez moi un message sur métro. Merciiiiii

HomTimid, 2 février 2018