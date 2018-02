Pour toi l’homme charmant et attentionné

Salut à toi! On a travaillé ensemble pendant un bout de temps. Ça c'était avant qu'on m'envoie ailleurs. On était à la même place mais pour deux travail différent. Chaque fois tu passais près de moi mon coeur fesais un bond et tu me décrochait un sourire. Sans le savoir t'étais le soleil de mes journées. T'étais si gentil et attentionné. Tu fesais toujours attention à moi pour savoir si j'allais bien,Si j'avais besoin d'un truc ou si j'étais confortable. C'est fou à quel point que tu me plaisait. À plusieurs reprises je voulais te donner mon numéro ou t'inviter pour prendre un verre. Mais plus notre travail avançait plus je doutais de tes intérêts à toi. Et comme je suis une timide dans l'âme j'ai pas osée de peur aussi que t'ai une copine et les caméras n'ont pas aidées car il fallait je reste professionnel à tout moment c'était le protocole (lol ). Bref si tu te reconnais. Sans uniforme et caméra ni timidité je t'inviterais à prendre un verre!

Miss en uniforme, 3 février 2018