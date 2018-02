mon aimée amie

Je suis tellement fière de toi mon aimée d'avoir pris ces initiatives et pour ton inspiration, et maintenant je sais que je peux être ton amie et te permettre de vivre ta vie, après toutes les difficultés des gens qui étaient perdus dans leur esprit. Je me sens libérée et je vais te donner l'Amour de l'amitié et te remettre comme toujours entre les mains de ton autre ami.

ton samouraï, 4 février 2018