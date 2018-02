L’homme charmant et attentioné

Wow, Eh bien tu perds pas de temps ... tu réponds à tout le monde et tu joues sur plusieurs tableaux a la fois j'ai horreur de ça ... Je suis une exclusive alors à moi tu m'oublies ! Bien oui je suis très observatrice et on m'a toujours dit le diable est dans les détails et j'ai reconnu ta façon d'écrire et ta ponctuation oups!. Je suis beaucoup trop bien pour toi désolée ! Tu peux faire ton 5@7 avec miss en uniforme et construire avec elle sur des bases solides aussi Lol Quelle bullshit shakespearienne tu nous fait là...j'en reviens juste pas ! Bonne chance tu vas trouver mais pas moi :) Ciao

Elle, 4 février 2018