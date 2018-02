Rep: Cheveux longs

Je l'ai déjà fait. Il y a deux jours. Elle ne me cherche plus. J'espérais que le temps comblerait le vide, mais il s'avère être un compte à rebours au néant. Même si elle me trouvait, je ne suis plus le même homme qu'elle a aimer. La vie s'avère cruelle. Elle peut combler, mais parfois elle brûle. Il existe de telles douleurs qui jamais ne peuvent se cicatrisées. Même si elle me voyait...elle ne me reconnaitrait pas. Peut-être n'est-ce pas une mauvaise chose. Je m'en suis montré indigne jadis. La vie ne me sourira pas de nouveau. Peut-être est-ce là le prix de mes péchés. Elle est passé à autre chose. J'aurais...aimer avoir son soutient. Partager sa force dans les derniers mois. Mais il est trop tard maintenant. Trop tard pour beaucoup de choses.

Loup Solitaire, 5 février 2018