Réponse au 31 janvier 2018.

J'ignore si le message s'adresse à moi. Si oui, merci pour se signe de toi depuis cette rencontre dans notre quartier. Sache que moi aussi j'apprécie ta présence. Pour moi, le malaise résidait entre nos échanges de regards intenses et puis rien. Ne comprenant plus rien, moi aussi je me suis éloignée croyant que c'étais ça que tu me signifiais. Je me disant que tu saurais où me trouver pour me parler.

La fille qui n'a pas compris, 5 février 2018