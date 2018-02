Re: Miss en uniforme – addendum

Bonjour encore une fois. J’ecris ceci juste pour clarifier quelque points. Je n’assume pas être l’homme charment que tu recherches. Ce pourrais que je soit cette personne pour cause d’événements que j’ai vécu au travail, en uniforme, soûls l’œil omniprésent de caméras de surveillance et en uniforme. Donc la demande d’avoir plus de détails ou du moins une information que seul cette personne spécifique pourrait reconnaître. Si tu la recherche cette personne, peu importe qui elle est, c’est que tu à été marqué par eux. Bonne chance dans la recherche de cet homme charmant.

anon, 6 février 2018