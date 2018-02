Pour: D…ces yeux on su me charmer

Un bref instant j'ai crue Un bref instant j'ai espérer. Qu'un jour peut être bien tu m'aurai aimé J'ai espérer qu'enfin je t'avais trouver. Un bref instant j'ai crue que mon amour serai partager. Un bref instant qu'un seul instant j'ai crue et espérer que tu serai celui avec qui je partagerai ce que jamais je n'avait trouver. Un seul instant j'ai senti enfin a nouveau mon coeur palpiter au moment d'être a tes côté. Un bref instant... Qu'Un seul et unique instant... J'ai crue... Espérer... Et enfin .... Je t'ai aimé!

Celle que tu n'aurai Jamais crue oser!, 6 février 2018