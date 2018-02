Pour toi qui répond à ma place

Je m'excuse comme je t'ai déjà mentionné la fois d' avant tu n'es pas cet homme ,et j'en suis convaincue. L'homme que je recherche n'est pas obstiné ni prétentieux. Et il se reconnaîtras si jamais il lit ceci . Encore une fois bonne chance ! Miss en uniforme, 6 février 2018. A toi qui répond à ma place si t'a tes problèmes à régler avec ton amoureux merci de pas le faire en présentant être moi. Ps: petit conseil peut être le laisser aller s'il n'est pas intéressé à toi. (L'océan à beaucoup plus de poisson que tu ne le pense) bonne journée à toi ::)

Miss en uniforme, 7 février 2018