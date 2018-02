Belle femme noire 1 février 2018

Belle femme haitienne descendue à métro place d'armes aujourd'hui 1 février 2018 environ 6h35 am , vous portiez un manteau vert olive, des lunettes, un jeans rentré à l'interieur d'un bas bleu blanc noir et des bottes bruns. Vous avez donné 2 bisous à celui qui vous a remis une petite petite enveloppe. Alors, j'aimerais avoir un bon contact avec vous pour discuter et developper un bon amitié. Si vous vous reconnaissez, réagissez svp.

HomTimid, 7 février 2018