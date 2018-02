Aimé ( é)

Si l'être aimé vous a rejeté, c'est qu'il ou elle n'as pas découvert votre valeur, si vous avez tout fait, même jusqu'à vous humilier pour l'être aimé... N'en faites pas un drame, pardonnez son ignorance et son manque de discernement, cependant, une autre personne vous cherche ou vous attend, continuez d'avancer sur le chemin de la vie, ne laissez pas le passé voler votre présent, car le fait de penser sans cesse au passé, peut faire perdre la vue de l'instant présent, bien-aimées ! Vivre dans les douleurs passée, c'est de laisser, aucune chance au présent, pour te rendre heureuse (x) aimées si tu penses avoir perdu un petit bout de bonheur, ne t'en fais pas, une autre personne t'en donnerait le double...bien-aimées! très souvent les personnes qui vous ont rejeté n'ont fait que reproduire un scénario qu'elles même ont vécu ou subi dans leur passé, elles n'ont pas appris la grandeur de cet Amour...secouez vos épaules, et continuez d'avancer vers votre destinée, continuez de développer votre potentiel, pardonner et avancez...ne laissez plus l'amertume vous envahir, les gens ne peuvent donner que ce qu'ils ont, n'attendez pas de l'amour s'il n'en avait pas à offrir... Laissez le passé, et avancez ! Continuez de peaufiner vos talents, et vous augmentez ainsi votre valeur personnelle, tournez-vous vers d'autres horizons, il y a quelque par, quelqu'un qui vous attends...Alors qu'importe si l'être aimé vous a rejeté, dites vous que personne ne connaît mieux la valeur et les qualités d'un produit que son manufacturier....

Aimé..., 9 février 2018