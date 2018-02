Un petit moment magique

Un si petit échange, un si charmant sourire. Notre brève rencontre date du vendredi 2 février, vers 17hrs, en direction Honoré-Beaugrand. Je suis montée à Berri-Uqam, tu étais assis. J'attendais juste le moment que la place à côté de toi se libère. Je me suis excusée afin que tu me laisse m'installer à proximité. Tu m'as dit (quelque chose comme) "Autant en profiter". Je t'ai répondu " d'autant que je vais jusqu'au bout de ligne". Timide, je suis. Je me suis donc replongée dans ma revue (hey oui!). Tu es (malheureusement) descendu à quelques stations de la mienne. Je me suis alors dit que j'avais laissé passer un petit moment magique. Si tu te reconnais, peut-être es-tu libre pour me faire un petit coucou.

la fille à la revue, 9 février 2018