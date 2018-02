Sac à bandoulière avec une patch du symbole Anarchiste

Allo à l'homme portant une tuque noire avec des lunettes noires rondes qui est monté dans le bus St-Joseph Est vendredi le 9 février vers 10h30 du matin. Au moment de débarquer à la station Laurier tu m'as laissé passer pour sortir de l'autobus. Tu es débarqué à la station Crémazie et on s'est regardé, tu as attendu devant les escaliers du quai avant de quitter pour voir si je te regardais, et bien oui ! J'espère te recroiser vendredi prochain, même bus, même heure. :)

La brunette à lunettes, 9 février 2018