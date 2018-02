Mon beau blond frisé

Un moment donné faut se dire les vrais affaires je te trouve pas mal de mon goût en sortant de l’autobus 99 avec ta boucle de ceinture de labatt 50 et ton look je sais pas trop se que je fais icitte mais c’est moi le king je te trouve attirant j’aime les gars qui ont confiance,j’aimerais faire connaissance avec toi et ton gros paquet de joie qui déborde de ton pantalon.

Vanessa une fille qui te veut du bien, 13 février 2018