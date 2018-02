A toi le chauffeur de mes rêves

La routine de nos vies en famille est tellement frénétique qu’on n’a pas de temps pour rien à part rêver… et je rêve à toi, juste nous deux et nos désirs. Des fois j’ai la chance de croiser ton chemin le matin et là le temps arrête dans les 5 minutes qu’on a pour se regarder de loin. Si je pouvais tout laisser juste pour être avec toi dans ce Saint Valentin, comme dans une fugue. Tu es le CO de mon cœur pour toujours!!! ST ``A``M

SUA, 13 février 2018