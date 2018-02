Il y a longtemps que je t’aime en secret

Demain, tu reçevras le plus beau des messages texte et aussi mon dernier avant de fermer ce long chapître de mon coeur . Et advienne que pourras...:) Je prendrai un nouveau départ et de ton côté tu réfléchiras sur tes choix. Peut être auras tu envie cette fois d'un nouvel amour ou encore de continuer sur la même voie. Bonne chance dans tout ce que tu choisiras. sincèrement

Celle qui t'aime en silence, 14 février 2018