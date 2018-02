Métro Préfontaine 8h30 le matin

On se croise presque chaque matin lorsque je me dirige vers le métro et toi vers la rue Ontario. Les journées où je ne te vois pas pour contempler ta beauté se font plus longues. J'exagère bien sûr, mais disons que j'aime bien croiser ton regard L'homme à la barbe et à la tuque noire qui te trouve bien charmante.

anon, 14 février 2018