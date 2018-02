Maintenant que tu connais la vérité…

Bonjour soleil de ma vie, Avant toi je ne savais pas ce que c'était que l'amour et je n'y croyais pas non plus ,maintenant je sais... Je le respire,je le sent qui enflamme mon esprit et qui coule dans mes veines... Dans tes yeux j'ai oublier d'oublier de t'aimer. Cet amour qui vous dérobe un coeur au passage sans même que l'on s'en rende compte. Et aujourd'hui en ce jour nouveau au moins tu sais comme moi que l'amour véritable existe. Oui c'est au prix de grands sacrifices,c'est compliqué et c'est merveilleux a la fois! Ça goûte la liberté et c'est comme un éternel matin ensoleillé ... Ça commence au premier regard et on se dit si je rêve je t'en prie ne me réveille pas, mais si je suis bien réveillée alors ne me laisses jamais m'endormir. Je te connais si peu pourtant je me sent si près. Je t'aimais hier , je t'aime aujourd'hui ,et je t'aimerais encore demain peu m'importe les saisons qui passent ou ce qui nous séparent nous sommes complices dans l'âme. Aujourd'hui je me sent enfin libre de toutes les ambiguités du passé... Maintenant tu connais ma vérité... Vivons l'amour comme va le vent mon irrésistible que j'aime tant.

Celle qui t'aime au grand jour, 16 février 2018