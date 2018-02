Réponse pour mon vieux de la veille…

Merci On est jamais trop vieux et il n'est jamais trop tard pour changer de vie ... C'est compliqué c'est vrai ... Ça demande du courage mais c'est parfois un mal nécessaire ça demande réflexion et ça peut prendre du temps a faire certains choix difficiles . Mais toi comme tu m'as apprit la beauté d'être patiente. Je t'accepterai tel que tu es avec tout ce que ça implique comme engagement ... En nous j'y crois j'y ai toujours cru :) La vie c'est comme a vélo il faut avancer sinon on tombe... A bientôt ;)

Yannick, 16 février 2018