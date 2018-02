A ma charmante petite minoune d’amour

Merci, petite minoune, de m'accueillir avec ton beau petit miauler cute quand je reviens du travail. Merci d'apprecier mes caresses empreintes de tendresse avec ton ronronnement joyeux. Merci de venir miauler a ma porte rien que pour me reclamer mon attention. Tu m'as apporte plus d'humanite et de tendresse depuis 3 ans que la plupart des humains depuis le debut de ma vie. Tu es belle, cute et intelligente ma tite minoune.

Ton Humain Amoureux Fou, 19 février 2018