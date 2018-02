Aimé 💞

Bien-aimé... Je suis sorti semer, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent...une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt car elle ne trouva pas un sol profond, quand le Soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racine... Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffent... Une partie tomba dans la bonne terre, en toi💞 et elle donna beaucoup de fruit... Bravo 💞 gros câlin 💞

Aimée💞, 19 février 2018