À la fille du metro Outremont

À la jolie fille du métro outremont, je te vois depuis plusieurs matins et je te vois presque toujours le soir avec ton amie a lunettes.Tu as un manteaux noir avec de la fourrures et un sac bleu/vert. Tu a l' aire d'avoir 17( moi aussi :)) Depuis un moment je ne te vois plus donc réponds moi belle brunette au yeux brun...

Grand blond d'Outremont, 20 février 2018