À la fille que je vois dans les escaliers

À tous les jours, vers 13h45, je te vois aux escaliers... Nous échangeons de longs regards tendres, mais ne disons rien. Alors je te le dis ici, je t’aime. Je sais, ça peux paraître un peu fort, mais je te regarde depuis si longtemps, et il fallait que je te le dise. J’èspère que tu me répondera ;) <3

Quelqu’un qui t’aime, 20 février 2018