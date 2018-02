A toi l’autre Ange

Salut l'autre Ange, Cela fait un bon moment qu'on sait pas écrit. Sache que tu compte toujours pour moi et on verra tout possible pour se voir. Depuis le premier jour dans le métro, ton image est restée dans mes pensés. Si tu veux tu m'envoie ton adresse courriel et je t'écrirai pour une rencontre si possible. Merci et je reste dans l'attente d'une suite favorable.

Ange225., 20 février 2018