À L’AUTRE ANGE

Bonjour l'autre Ange, je suis ici pour poursuivre tout ce que j'ai commencé . Mon objectif est de se rencontrer pour mieux se connaitre et échanger si possible dans le cadre d'une relation. Donc je souhaiterais qu'on trouve le bon moyen pour se rencontrer. Depuis le premier jour que je t'ai vu dans le métro, ton image est restée dans ma tête. Sache que je veux qu'on parle d'une relation qui pourra nous faire avancer si tu le veux bien. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce jour tant attendu. Si tu es d'accord je t'enverrai une adresse courriel. j'étais un peu absent sur ce site parce que, tu ne répondais pas à mes messages. Sache que, j'écris ici seulement à cause de toi dans le but de te retrouver. Je compte sur ta bonne compréhension. Pour finir, j’attends ta permission pour t'envoyer ce courriel pour échanger discrètement. Merci. Agréable journée.

ANGE225, 21 février 2018