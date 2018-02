à un ami

Bonjour ange225, je te considère comme une relation professionnelle avec joie. Quand je communique, je communique devant tous les représentants, de toute façon tout courriel est la même chose et je ne veux pas m'imiscer dans la vie privée d'un ami. Si on se voit en personne on pourra communiquer en personne. Je suis certaine que tu comprendras parce que c'est le bon sens et parce que tu sembles être discret dans tes actions.

Bonne journée, 22 février 2018