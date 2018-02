Rendez-vous manqué?

Après nos échanges des derniers jours, je t’ai vu ce matin à la sortie du train de 7h43 de Sainte-Dorothée, à Gare Centrale. Tu m’as fait un petit sourire que je t’ai retourné. Toutefois, je n’ai pas eu le courage de t’inviter à prendre un café pour discuter… J’aurais simplement voulu te dire à quel point je suis timide face à toi. Que mon cœur bat plus vite chaque fois que je te vois… Que j’en suis nerveux au point que je peux en suer à grosses gouttes, comme c’est arrivé à la fin juillet un matin l’été dernier. Une semaine après que tu m’aies abordé, je me suis assis face à toi toi et que j’ai dû puiser dans tout mon courage pour discuter avec sans avoir l’air trop nerveux… Et je suis conscient qu’il n’y a rien de plus gênant que quelqu’un de gêné. J’espère simplement ne pas te mettre trop mal à l’aise… J'aimerais te parler, mais il y a toujours quelque chose qui me retient. Sache en tout cas que ça me fait plaisir de simplement te saluer et échanger un sourire avec toi! :)

Celui qui est meilleur pour écrire que pour exprimer ce qu’il ressent, 22 février 2018