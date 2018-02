20 Fev 2018 Metro Berri direction Montmorency Toi!!

Vous cherchez ... nous étions à Metro Berri .. en direction de Montmorency. Vous étiez à côté de moi .. nous avons souri .. ..je sais si vous jamais voir ça vous saura .. je vous ai eu sur Jean Talon ..et nous avons tous les deux continué à regarder les uns les autres .. tu as arrêté et tourné autour mais les portes du métro fermées. ..je n'ai pas cessé de penser à vous ... je sais que les chances sont petites de vous regarder ici mais je vais donner un peu d'espoir et de croiser les doigts..... mia0220

Mia0220, 22 février 2018