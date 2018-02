Fille au cheveux noir et une tuque

On se vu au metro a mon entre a place d'arme je parler au telephone tu etais seul nos regard sont croiser plusieure fois tu est sortie a la station beaubien en me souriant ver 10:30 le matin je voulais m'assoir a cote de toi et te parler mais je suis trop gener j'espere que tu vois se message ecrit moi

Le grand avec uvec son habile de travail et telephon rouge, 22 février 2018