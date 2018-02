Message à toi qui a écrit ceci: Pourquoi hésites-tu?…viens…maintenant ce matin le 26 février 2018

Je t'écris pour te dire que en lisant ton message j'ai été fort touché puis je me suis demandé comment pouvais-tu savoir que je partais car bien et belle je veux partir et je vais partir car là je ne me plais pas où je suis,j'en ai horreur et la poisse me colle et mon bonheur est dans l'oublie. Bonne semaine à toi!

Petit-Ange des-îles Antilles, 26 février 2018