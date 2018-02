Toi qui m’aime…

Comme je remarque...toi aussi tu fais de l’insomnie...j’ai eu un flash durant un court espace sommeil...ma question???durant les fameux téléphones et l’honorable qui a prises des décisions et monter une gros bateau et qui a provoqué une chicane terrible entre nous...dit-moi il me semble que le délai est passé...et qu’elle ne feras rien pour moi et toi???je me demandais souvent qui avait pensé à avoir des questions si stupide et pourquoi ça ce passait de cette façon...aujourd’hui je pense que rien ne vas ce produire et moi je voulais pas te voir même te parler...Je pense maintenant qu’elle au contraire qu’elle savait très bien le moments ce qu’elle fessait...tout était bien calculée???elle pensait nous frammer ???je te demande une rencontre le plus rapidement possible car cela changerai les choses pour nous...je pense avoir comprise enfin quelques choses enfin...j’avais tout imaginer sauf ça ...ça changerai tout...s.v.plait ou téléphone-moi.c’est très important très très important...comme tu vois je me pose encore de grande question...surtout je ne comprenant rien il faut se voir et se parler...ça urge...moi je peu plus vivre comme ça...et toi aussi je crois?parlons car croit-moi nous allons nous défende et ensemble comme je l’explique ça changerai tout pour le futur...A plus ma belle répond -moi franchement car je commence à être découragé 😔 de vivre dans l’attente...et la chicane avec toi...

Ton amoureux..., 26 février 2018