Toi ma belle rousse aux cheveux de feu

station Angrignon, tu étais d’une tel beauté... je crois que mon regard ta laissé savoir.. Nous nous sommes fait sourire et tu as quitté... J’ai pensé à toi toute la soirée... Tu sais que de nos jours le mariage est encore possible..... Jaimerais prendre en feu dans tes cheveux de feu et supporté toute ces chaleurs allucinantes qui se libert autour de nous et dans tes yeux couleurs amandes le feu nous transpercera! Fait moi signe je t’aime déjà!! Jacques

jaco, 28 février 2018