rayon soleil 1er mars 6h20

Belle jeune femme, 6h20 en date du 1er mars 2018 metro henribourassa. Tes rayons m'ont frappé et je n'arrive pas à me remettre depuis. Tu portais un sac bleu et rouge, un manteau bleu dont l'intérieur est rouge car tu l'as enlevé sur le quai .on s'est croisé les regards. Timidement, je te regarder au loin, . M'as tu remarqué?j'aurais aimé tellement te dire un petit mot. Merci de me faire signe, wawww quel beau rayon.

blackLecture journal, 6 mars 2018