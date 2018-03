le deuxième Re: coupable

Je me suis mal interprété, ce que je voulais simplement te dire est que nous nous sommes connus au karaté il y a environ 30 ans que tu m'as donné ton numéro de téléphone à plusieurs reprises dans la semaine au cours de karaté voilà...je regrette de t'avoir blessé, je comprends que tu sois fâchée contre moi, c'est normal...je ne voulais pas te blesser, surtout pas toi.. je voudrais qu'on se voit dans un endroit public pour pouvoir m'expliquer et te revoir, mais avant je vais te dire à quoi je ressemble si tu es là personne que je recherche, si tu es abonnée sur un site de rencontre vas voir tes messages tu verras où je vais dans les bars à Laval et tu verras ma photo et si tu n'es pas abonné c'est que tu n'es pas la personne que je cherche, je voudrais qu'on se rencontre...je serai au centre du métro UQAM le vendredi 9 mars 2018 à 19 h...si tu n'es pas là je comprendrai....

anon, 6 mars 2018