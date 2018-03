Toi

Et me voilà sur Métro à t’écrire un message car je n’ose pas de te contacter autrement. Je voulais seulement te dire que tu me manques GRAVE mais GRAVE...Et bien sûr c’est de ma faute LOL. Tu as boulversé ma vie et depuis je ne suis plus la même. Pour le mieux ou pour le pire? A suivre... Msssssss U

Celle qui pense toujours à toi et qui ne devrait vraiment pas, 7 mars 2018