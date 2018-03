Pour:Celle qui pense toujours à moi et qui ne devrait vraiment pas,

Bonjour à toi chère Femme ! Ton texte a suscité mon regard et mon esprit.Je suis curieux de savoir si je ne serais pas par un certain hasard celui a qui tu n'oses pas écrire autrement qu'ici sur Métro Flirt.Étant un Homme bon il est possible que je sois la personne concerné.Il se peut aussi que ton amour et ta tendresse me manque dans mon coeur et mon âme comme pour toi.C'est plutôt la faute de ta timidité et de ta gêne plus que de ton être.Si j'ai boulversé ta vie et que tu n'es plus la même c'est fort probablement réciproque.Pour le mieux à tous les deux je l'espère bien.Si tu veux m'écrire fait le.Je suis pas un homme méchant.Car la vie est relativement courte et il ne faut pas laisser passer à côté de nous sans l'attraper cette chance d'être aimée et en amour.Ça serait vraiment stupide.Quel gâchis de vie cela serait.Dit moi quelques peu plus de détails de comment nous nous sommes rencontrés etc.Qui sait jamais où la vie peut nous conduire.Si tu penses à moi c'est bon signe et ne t'en prive pas d'ailleurs.Je te souhaite une excellente fin de semaine chère et douce Gente Dame ! Au plaisir d'avoir de tes nouvelles sous peu et de te relire.

Lui !, 7 mars 2018