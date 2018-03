Poeme Erotik

Je n'ai pas de hotmail, je n'ai pas de gmail; juste du mail. Heureux de te voir, heureux de te contempler. Ma belle tu ensoleil mes journée. Pensant serrer ta proéminente poitrine confortable contre moi. Te faire l'amour a tout ton corp, me donne une immense joie. Multiple fois tu me nourrit de ton amour ma belle. Heureux comme tout de voir dans tes yeux cette étincelle. Dans une chaleur intense nos corps s'unissent. Voulant que pour moi tu as plusieurs coulissent. Adorant ma belle femme dans l'intimité te combler. L'amour de nos corps sera dans nos pensée pour l'éternité.

