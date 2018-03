Grand galop et bel étalon

Salut je suis la timide femme qui écrit en ce jour pour vous ou te dire à toi prince charmant le romantique,je remarque plusieurs de tes écrits et j'ai souvent eu l'impression que tu t'adressais à une seule personne,peut-être que je me trompe,c'est bien dommage que tu ne sois qu'une fantasme et un rêve ou même un petit conte de fée,j'y crois plus à l'amour mais s'il me vient qui sait s'il me fera autant rire et sourire au éclat. P.S devine c'est qui ? Petit poésie de moi : Dans chaque ange il y a un être,dans chaque être un ange. Les etoiles brillent de lumière,la lumière sont des étoiles,ils brillent de feu qui brillent.

Petit-Ange des-îles Antilles, 8 mars 2018