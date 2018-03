L’homme en face de moi

J'étais dans le métro montmorency pour la direction Henri Bourassa. J'étais debout toi assis en face de moi. Soudain je t'ai vu en face de moi le 8 mars vers 18h . Tu m'as mis dans la lune depuis hier. Je n'arrete pas de te regarder et quand tu me regardes tu me donnes la joie. Ensuite j'ai dû retourner contre la porte du métro et sourire en même temps. Je me suis descendu à la station Henri Bourassa et je te regardais en sortant du train. J'aimerais de te revoir une autre fois et tu resteras ...

La fille au couleur noire 80318, 9 mars 2018