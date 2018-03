Bien-aimées…

Il est doux de pleurer, il est doux de sourire du souvenir des maux qu'on pouvait oublier, douces ou amères, les larmes soulagent, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert, une larme à son prix, c'est la sœur qu'un sourire, le cœur à beau mentir, la blessure est au font, toujours même acteur et même comédie...aimées tu verras avec le temps, tes pleurs deviendront des sourires, car heureux est celle, et celui qui est patient faces aux épreuves...

L'Étrangère..., 9 mars 2018