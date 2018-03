L’homme en face de moi

Je n'arrive pas à me souvenir ce que tu portais. Mais ta coupe de cheveux ton regard resteront une image gravée dans ma memoire. Lorsque je me suis descendu à la station Henri Bourassa je te regardais en allant et toi aussi tu me regardais. Tu me donnais un dernier sourire et toi tu continues ton chemin dans le train.♡

La fille à la couleur noire 80318, 12 mars 2018