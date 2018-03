J’aimerais tellement te revoir…

Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi et ton charmant sourire. On s'est croisé mercredi le 17 janvier 2018 au métro McGill; tu allais vers la section où ce trouve le Second Cup dans le métro et moi avec mon amie vers le Centre Eaton. Tu es sois chinois, japonais ou coréen je crois, grand avec un manteau bleu long et sac noir. J'étais trop timide de te parler... mais je veux que tu saches que lorsque nos yeux se sont croisés mon coeur avec fait un saut et ton sourire a rester encré dans ma mémoire. Je sais que la possibilité de te revoir est minime, par contre je veux que l'univers soit témoin de ce que je n'étais pas capable d'admettre auparavant.

La fille noire au manteau gris qui a du regret au coeur., 12 mars 2018