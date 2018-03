A toi belle inconnu

Au toi grand fille mince aux yeux verts des plus ravissants je t’ai vu pénétrer dans le metro comme une gazelle lorsque celui-ci s’est immobilisé à Berri-Uqam. Mon coeur s’est aussi immobilisé. On était assi à proximité et je ne cessais de te regarder secrètement. Malheureusement, tes yeux n’ont jamaos croisés les miens. Et tu es descendue, sans même m’avoir remarqué à la station Beaubien. Je t’écris ce message en espérant que tu le liras et que tu penseras à moi.

Le gars avec la tuque et les lunettes, 12 mars 2018