Belle fille africaine

Bonsoir, Si je décide de t'écrire ce message, c'est parce que tu m'as réellement marqué. En fait, nous nous sommes rencontrés dans le bus 21 en direction de Grande allée à Longueuil le vendredi 9 mars 2018. Il était 14 h 35 environs. Tu es une belle fille noire, taille moyenne. Tu portais un pantalon jogging gris et tu tenais un sac à dos. Tu es descendu au niveau du BBQ créole. Moi je suis africain. Je portais des lunettes avec un pantalon noir et avec une t-shirt Levis bleu. Je tenais aussi un sac addidas entre mes mains. J'étais assis juste devant toi et toi tu étais assisse juste derrière moi complètement au fond du bus. Si tu te reconnais, tu peux me répondre directement ici à métro flirt ou m'écrire en privé à l'adresse courriel: herambassa@gmail.com . Au plaisir!

L'homme qui voudrait te rencontrer, 13 mars 2018