À celui que j’ai perdu

Ça va faire une semaine que je t'ai perdu et j'ai une immense difficulté à respirer . On s'est dit que c'était pour le mieux , mais honnêtement il a rien qui me ferai sentir mieux qu'un de tes Baiser. Je t'aime Always Ta Clara , ta renarde , ta moitié qui t'attend.

La renarde, 13 mars 2018